ЗАМАНА - ЦРБ Гумбетовского района получила новую машину скорой помощи

ЦРБ Гумбетовского района получила новую машину скорой помощи

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11 мая, 2020. Понедельник 13:34
ЦРБ Гумбетовского района получила новую машину скорой помощи

В центральной районной больнице Гумбетовского района пополнился парк машин неотложной медпомощи. Как проинформировали в пресс-службе районной администрации, Министерство здравоохранения РД выделило муниципалитету новую машину скорой помощи.

ЦРБ Гумбетовского района получила новую машину скорой помощи
Общество

Исполняющий обязанности главного врача  центральной районной больницы Муртуз Нажмутдинов отметил, что качественная работа карет скорой помощи необходима для мобильной госпитализации, своевременного диагностирования и лечения больных. Также, он выразил благодарность Министерству здравоохранения РД за внимание к нуждам района.

 

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