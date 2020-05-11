Исполняющий обязанности главного врача центральной районной больницы Муртуз Нажмутдинов отметил, что качественная работа карет скорой помощи необходима для мобильной госпитализации, своевременного диагностирования и лечения больных. Также, он выразил благодарность Министерству здравоохранения РД за внимание к нуждам района.
ЦРБ Гумбетовского района получила новую машину скорой помощи
- Автор Габи
- 11 мая, 2020. Понедельник 13:34
В центральной районной больнице Гумбетовского района пополнился парк машин неотложной медпомощи. Как проинформировали в пресс-службе районной администрации, Министерство здравоохранения РД выделило муниципалитету новую машину скорой помощи.
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