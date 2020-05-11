Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

На заседании у лидера РФ Владимира Путина, которое пройдет 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусной эпидемией, будет обсужден вопрос о продлении нерабочих дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

11 мая — выходной день и последний из череды нерабочих дней, которые были заявлены президентом в конце марта, далее нерабочие дни были продлены на весь апрель и также охватили период между праздничными майскими выходными.