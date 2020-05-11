11 мая — выходной день и последний из череды нерабочих дней, которые были заявлены президентом в конце марта, далее нерабочие дни были продлены на весь апрель и также охватили период между праздничными майскими выходными.
Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 12:52
На заседании у лидера РФ Владимира Путина, которое пройдет 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусной эпидемией, будет обсужден вопрос о продлении нерабочих дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Последнее от Мадина
- В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом
- В технопарке «Кванториум» производят маски для врачей
- Об Указе Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
- На рынках Дагестана наблюдается снижение цен
- Для ветерана из Махачкалы исполнили песни через балкон