ЗАМАНА - Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

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11 мая, 2020. Понедельник 12:52
Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

На заседании у лидера РФ Владимира Путина, которое пройдет 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусной эпидемией, будет обсужден вопрос о продлении нерабочих дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Общество

11 мая — выходной день и последний из череды нерабочих дней, которые были заявлены президентом в конце марта, далее нерабочие дни были продлены на весь апрель и также охватили период между праздничными майскими выходными. 

 

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