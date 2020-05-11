В республике за прошедшую неделю наблюдается сезонное уменьшение стоимости на потребительском рынке по сравнению с первой декадой мая.

Специалисты связывают это сезонным уменьшением цен на сельхозпродукцию, так как рынки Дагестана начали наполняться овощами и фруктами собственного производства, вытесняя импортные товары.

Упала стоимость молока и молочных продуктов, яиц, отдельных видов мясной продукции, огурцов, пшеницы. Поднялась стоимость на капусту (29%), яблоки (около 3%) и немного на помидоры, лук и морковь. Специалисты сообщают, что в ближайшие дни на рынки поступит клубника местного производства, на которую стоимость тоже упадет.