На рынках Дагестана наблюдается снижение цен
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 12:35
В республике за прошедшую неделю наблюдается сезонное уменьшение стоимости на потребительском рынке по сравнению с первой декадой мая.
Специалисты связывают это сезонным уменьшением цен на сельхозпродукцию, так как рынки Дагестана начали наполняться овощами и фруктами собственного производства, вытесняя импортные товары.
Упала стоимость молока и молочных продуктов, яиц, отдельных видов мясной продукции, огурцов, пшеницы. Поднялась стоимость на капусту (29%), яблоки (около 3%) и немного на помидоры, лук и морковь. Специалисты сообщают, что в ближайшие дни на рынки поступит клубника местного производства, на которую стоимость тоже упадет.
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