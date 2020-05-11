Вылечились 968 человек. Скончались 20 заболевших. За сутки прибавилось +196 зараженных. Связаться с оперативным штабом можно по горячей линии: +7 800 350 00 63
На 11 мая в Дагестане подтвердили коронавирус у 2772 человек
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 12:27
По сведениям Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике, в Дагестане на 11 мая зарегистрировано 2772 зараженных коронавирусом.
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