На 11 мая в Дагестане подтвердили коронавирус у 2772 человек

Автор Мадина

По сведениям Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике, в Дагестане на 11 мая зарегистрировано 2772 зараженных коронавирусом.