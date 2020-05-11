ЗАМАНА - Благотворительная акция «Помощь врачам» прошла в Акушинском районе

Благотворительная акция «Помощь врачам» прошла в Акушинском районе

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11 мая, 2020. Понедельник 08:12
Благотворительная акция «Помощь врачам» прошла в Акушинском районе

Перед 75-летием Победы в Великой Отечественной войне депутат регионального парламента Руслан Ярахмедовов помог врачам медицинских учреждений района, сообщает РИА "Дагестан".

Благотворительная акция «Помощь врачам» прошла в Акушинском районе
Общество

Как сообщает РИА "Дагестан", помощник Ярахмедова Садык Касимов обеспечил доставку врачам района 660 продуктовых наборов, дезинфицирующих средств, индивидуальных средств защиты: перчаток, противочумных и медицинских костюмов.

 

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