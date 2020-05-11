Как сообщает РИА "Дагестан", помощник Ярахмедова Садык Касимов обеспечил доставку врачам района 660 продуктовых наборов, дезинфицирующих средств, индивидуальных средств защиты: перчаток, противочумных и медицинских костюмов.
Благотворительная акция «Помощь врачам» прошла в Акушинском районе
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 08:12
Перед 75-летием Победы в Великой Отечественной войне депутат регионального парламента Руслан Ярахмедовов помог врачам медицинских учреждений района, сообщает РИА "Дагестан".