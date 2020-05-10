Министерство здравоохранения России взяло на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в Дагестане, в республику уже начали поступать необходимые препараты, пояснили в пресс-службе.
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
- Автор Габи
- 10 мая, 2020. Воскресенье 18:36
Перспективные лекарства для лечения коронавируса могут начать испытывать в медучреждениях РД. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.
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