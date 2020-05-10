ЗАМАНА - Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19

Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19

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10 мая, 2020. Воскресенье 18:26
Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19

Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов обратился 9 мая к дагестанцам, он выразил уверенность в том, что никакой коронавирус, никакие обстоятельства не смогут отнять у россиян День Победы – праздник, овеянный немеркнущей славой и великими подвигами.

Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19
Общество

Он отметил, что именно россияне внесли решающий вклад в разгром фашизма, в освобождение Европы от нацизма, концлагерей и человеконенавистнического гнёта третьего рейха. Подробнее с текстом его обращения можно ознакомиться здесь

 

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