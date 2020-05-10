Он отметил, что именно россияне внесли решающий вклад в разгром фашизма, в освобождение Европы от нацизма, концлагерей и человеконенавистнического гнёта третьего рейха. Подробнее с текстом его обращения можно ознакомиться здесь
Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19
- Автор Габи
- 10 мая, 2020. Воскресенье 18:26
Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов обратился 9 мая к дагестанцам, он выразил уверенность в том, что никакой коронавирус, никакие обстоятельства не смогут отнять у россиян День Победы – праздник, овеянный немеркнущей славой и великими подвигами.
Последнее от Габи
- В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
- Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19
- Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана с Днем Победы
- Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана с Днем Победы
- Акция «Цветы памяти» состоялась в Махачкале