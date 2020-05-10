Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19

Автор Габи

Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов обратился 9 мая к дагестанцам, он выразил уверенность в том, что никакой коронавирус, никакие обстоятельства не смогут отнять у россиян День Победы – праздник, овеянный немеркнущей славой и великими подвигами.