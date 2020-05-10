Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана с Днем Победы
- Автор Габи
- 10 мая, 2020. Воскресенье 18:04
Заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана с Днём Победы.
Он отметил, что в этот день всецело чувствуется единение, величие и сила духа многонационального народа страны, гордость за поколение победителей, которые освободили мир от фашизма. Подробный текст поздравления можно прочесть здесь
Последнее от Габи
- В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
- Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19
- Цифровые технологии позволили отметить День Победы с размахом даже в условиях пандемии COVID-19
- Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана с Днем Победы
- Акция «Цветы памяти» состоялась в Махачкале