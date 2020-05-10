ЗАМАНА - Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию

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10 мая, 2020. Воскресенье 00:52
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию

В Белом доме назвали США и Великобританию победителями второй мировой войны. Такое заявление опубликовано на странице в Instagram администрации США в субботу, 9 мая.

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию
Общество

В поздравительном тексте заявлено, что 8 мая 1945 года США и Великобритания «победили нацистов». «Дух США всегда победит. В конце концов, так и случается», — пишет пресс-служба Белого дома. СССР в тексте не упоминают. Уже сейчас в комментариях многие российские знаменитости пишут о том, что США должны были постыдиться подобным действиям. К слову, комментарии на английском от россиян удаляются, но их это не останавливает: они пишут новые.

 

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взяты из открытых источников
 

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