Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию

В поздравительном тексте заявлено, что 8 мая 1945 года США и Великобритания «победили нацистов». «Дух США всегда победит. В конце концов, так и случается», — пишет пресс-служба Белого дома. СССР в тексте не упоминают. Уже сейчас в комментариях многие российские знаменитости пишут о том, что США должны были постыдиться подобным действиям. К слову, комментарии на английском от россиян удаляются, но их это не останавливает: они пишут новые.