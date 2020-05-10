ЗАМАНА - Акция «Цветы памяти» состоялась в Махачкале

Акция «Цветы памяти» состоялась в Махачкале

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10 мая, 2020. Воскресенье 00:30
Акция «Цветы памяти» состоялась в Махачкале

В День Победы в дагестанской столице прошла акция «Цветы памяти». Организаторами акции выступили Дагестанское отделение Партии «Единая Россия» совместно с Региональным отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Дагестанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Региональным штабом отделения ООД «Бессмертный полк России» в Республике Дагестан.

Акция «Цветы памяти» состоялась в Махачкале
Общество

Цветы возложили у Вечного огня и мемориала воинам, которые пали в Великой Отечественной войне. 

Руководитель ДРО ВОД «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов отметил, что этот светлый праздник объединяет в себе горечь потерь и огромную радость Победы. 

 

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