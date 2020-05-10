В Дагестане развернули 3 017 коек для больных COVID-19

На прошедшем в Министерстве здравоохранения РД совещании глава ведомства Джамалудин Гаджиибрагимов дал поручение ответственным руководителям ЛПУ привести в соответствие ведение учёта больных COVID-19 в регионе и вовремя предоставлять данные для федерального регистра инфицированных коронавирусом пациентов. Данную информацию сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения РД.

В ходе онлайн-совещания также было обсуждено выделение дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что в настоящий момент в республике развёрнуто 3017 коек для пациентов с коронавирусом, обеспечение коек кислородом составляет более 10%, что выше рекомендуемых нормативов.