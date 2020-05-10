ЗАМАНА - В Дагестане развернули 3 017 коек для больных COVID-19

В Дагестане развернули 3 017 коек для больных COVID-19

Автор
10 мая, 2020. Воскресенье 00:00
В Дагестане развернули 3 017 коек для больных COVID-19

На прошедшем в Министерстве здравоохранения РД совещании глава ведомства Джамалудин Гаджиибрагимов дал поручение ответственным руководителям ЛПУ привести в соответствие ведение учёта больных COVID-19 в регионе и вовремя предоставлять данные для федерального регистра инфицированных коронавирусом пациентов. Данную информацию сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения РД.

В Дагестане развернули 3 017 коек для больных COVID-19
Общество

В ходе онлайн-совещания также было обсуждено выделение дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что в настоящий момент в республике развёрнуто 3017 коек для пациентов с коронавирусом, обеспечение коек кислородом составляет более 10%, что выше рекомендуемых нормативов.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top