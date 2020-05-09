ЗАМАНА - Глава Минздрава Дагестана призвал жителей выражать соболезнования дистанционно

Глава Минздрава Дагестана призвал жителей выражать соболезнования дистанционно

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09 мая, 2020. Суббота 16:30
Глава Минздрава Дагестана призвал жителей выражать соболезнования дистанционно

Глава Минздрава Дагестана призвал жителей отнестись с пониманием к выражению соболезнования дистанционно.

Глава Минздрава Дагестана призвал жителей выражать соболезнования дистанционно
Общество

Глава Министерства здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов  выразил свои соболезнования жителям региона, которые потеряли родных людей в период пандемии. В своём инстаграм-аккаунте он призвал всех жителей дагестана максимально сократить количество людей, которые собираются на соболезнованиях (тазиятах) и участвуют в похоронах, а тем, кто участвует, использовать все виды защиты (маски, перчатки, антисептики). Он подчеркнул, что рукопожатия, тесный контакт, являются основными способами передачи вируса.

 

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