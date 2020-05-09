Глава Минздрава Дагестана призвал жителей выражать соболезнования дистанционно

Глава Министерства здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов выразил свои соболезнования жителям региона, которые потеряли родных людей в период пандемии. В своём инстаграм-аккаунте он призвал всех жителей дагестана максимально сократить количество людей, которые собираются на соболезнованиях (тазиятах) и участвуют в похоронах, а тем, кто участвует, использовать все виды защиты (маски, перчатки, антисептики). Он подчеркнул, что рукопожатия, тесный контакт, являются основными способами передачи вируса.