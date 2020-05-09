ЗАМАНА - ГКБ № 1 оказалась самой подготовленной к приёму пациентов с COVID-19

ГКБ № 1 оказалась самой подготовленной к приёму пациентов с COVID-19

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09 мая, 2020. Суббота 16:18
ГКБ № 1 оказалась самой подготовленной к приёму пациентов с COVID-19

Городская клиническая больница № 1 оказалась более подготовленной в ситуации с пандемией. Об этом информирует в своём инстаграм-аккаунте помощник главного врача городской клинической больницы №1 по вопросам с общественностью и СМИ Исрафил Исрафилов.

ГКБ № 1 оказалась самой подготовленной к приёму пациентов с COVID-19
Общество

Он отметил, что изначально было известно, что ГКБ №1 будет принимать «ковидных» больных. Поэтому заранее позаботились о закупке всего необходимого. С помощью эффективного управления главного врача и дополнительной помощи меценатов и спонсоров больница приобрела лекарства и средства защиты даже в большем количестве, чем планировалось.
Кроме того, больница помогла и другим медицинским учреждениям.

 

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