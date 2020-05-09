Певец опубликовал видео с пением на День победы в своем Instagram.
Певец Расим Ибрагимов спел песню на День победы
- Автор Мадина
- 09 мая, 2020. Суббота 15:37
Певец Расим Ибрагимов спел песню на День победы. Видео внутри.
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Дорогие друзья !!!! Хочу поздравить всех с великим праздник и отдать дань памяти всем кто совершил для нас этот подвиг!!!! #ссср#россия#деньпобеды#мирбезвойны#москва#пятигорск#дагестан#махачкала#расулгамзатов#журавли#помним#скорбим#спасибодедузапобеду#память#спасибо#счастье#друзья#праздник