ЗАМАНА - В Москве объявили об официальном завершении учебного года для школьников

В Москве объявили об официальном завершении учебного года для школьников

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09 мая, 2020. Суббота 02:21
В Москве объявили об официальном завершении учебного года для школьников

В Москве официально заявили, что уроки в школах города в этом учебном году не будут проходить. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Анастасию Ракову, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.

В Москве объявили об официальном завершении учебного года для школьников
Общество

Ученики школ Москвы в текущем году в школы больше не попадут: учебный год завершен. До 15 мая будут выставлены все итоговые оценки.  Но для учеников 9-11 классов учебный год еще не закончился, они продолжат учебу в формате обязательной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

 

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