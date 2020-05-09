Ученики школ Москвы в текущем году в школы больше не попадут: учебный год завершен. До 15 мая будут выставлены все итоговые оценки. Но для учеников 9-11 классов учебный год еще не закончился, они продолжат учебу в формате обязательной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
В Москве объявили об официальном завершении учебного года для школьников
- Автор Мадина
- 09 мая, 2020. Суббота 02:21
В Москве официально заявили, что уроки в школах города в этом учебном году не будут проходить. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Анастасию Ракову, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.