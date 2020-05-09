В Москве объявили об официальном завершении учебного года для школьников

Автор Мадина

В Москве официально заявили, что уроки в школах города в этом учебном году не будут проходить. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Анастасию Ракову, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.