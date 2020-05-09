ЗАМАНА - Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ

Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ

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09 мая, 2020. Суббота 01:18
Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ

ЕГЭ в школах России из-за эпидемии коронавируса нельзя будет провести в июне, его нужно перенести на другую дату, заявил руководитель Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ
Общество

Министр заявил, что ЕГЭ возможно получится провести в сентябре-августе.

Агентство также заявило, что Рособрнадзор обдумывает возможность переноса ЕГЭ на август.

Начало ЕГЭ в стране было запланировано на 8 июня.

 

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