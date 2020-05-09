Министр заявил, что ЕГЭ возможно получится провести в сентябре-августе.
Агентство также заявило, что Рособрнадзор обдумывает возможность переноса ЕГЭ на август.
Начало ЕГЭ в стране было запланировано на 8 июня.
ЕГЭ в школах России из-за эпидемии коронавируса нельзя будет провести в июне, его нужно перенести на другую дату, заявил руководитель Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Министр заявил, что ЕГЭ возможно получится провести в сентябре-августе.
Агентство также заявило, что Рособрнадзор обдумывает возможность переноса ЕГЭ на август.
Начало ЕГЭ в стране было запланировано на 8 июня.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..