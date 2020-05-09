Городская клиническая больница №1 дагестанской столицы получила 3 миллиона рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медперсонала от депутата Народного Собрания Республики Дагестан Магомеда Садулаева. Данную информацию предоставил помощник главного врача городской клинической больницы №1 по вопросам с общественностью и средствами массовой информации Исрафил Исрафилов.
ГКБ Махачкалы выделили 3 млн. рублей
- Автор Габи
- 09 мая, 2020. Суббота 00:32
Депутат Магомед Садулаев выделил 3 млн городской клинической больнице Махачкалы.