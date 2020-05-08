ЗАМАНА - Самарские фронтовики зачитали на видео стихотворение Расула Гамзатова

Самарские фронтовики зачитали на видео стихотворение Расула Гамзатова

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08 мая, 2020. Пятница 18:05
Самарские фронтовики зачитали на видео стихотворение Расула Гамзатова

Ветераны Великой Отечественной войны из Самары зачитали на видео стихотворения народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова.

Каждый ветеран прочёл по одной строчке из произведения дагестанского классика «Вы о нас, сыновья, забывать не должны». Такая акция носит патриотический характер, призыв к подрастающему поколению не забывать историю военных событий, подвиг тех, кто сражался за освобождение Родины.

 

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