Каждый ветеран прочёл по одной строчке из произведения дагестанского классика «Вы о нас, сыновья, забывать не должны». Такая акция носит патриотический характер, призыв к подрастающему поколению не забывать историю военных событий, подвиг тех, кто сражался за освобождение Родины.
Самарские фронтовики зачитали на видео стихотворение Расула Гамзатова
- Автор Габи
- 08 мая, 2020. Пятница 18:05
Ветераны Великой Отечественной войны из Самары зачитали на видео стихотворения народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова.