Самарские фронтовики зачитали на видео стихотворение Расула Гамзатова

Каждый ветеран прочёл по одной строчке из произведения дагестанского классика «Вы о нас, сыновья, забывать не должны». Такая акция носит патриотический характер, призыв к подрастающему поколению не забывать историю военных событий, подвиг тех, кто сражался за освобождение Родины.