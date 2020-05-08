Дагестан присоединится к акции «Флаги России 9 мая»
- Автор Мадина
- 08 мая, 2020. Пятница 17:52
В РД пройдет Всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 мая», которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках акции на домах, находящихся на главных улицах, площадях городов, в районах памятных мест, а также на улицах, которые носят имена ветеранов и событий Великой Отечественной войны будут размещены флаги РФ. Подробнее можно прочитать тут.
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