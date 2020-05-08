ЗАМАНА - Дагестан присоединится к акции «Флаги России 9 мая»

Дагестан присоединится к акции «Флаги России 9 мая»

Автор
08 мая, 2020. Пятница 17:52
Дагестан присоединится к акции «Флаги России 9 мая»

В РД пройдет Всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 мая», которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дагестан присоединится к акции «Флаги России 9 мая»
Общество

В рамках акции на домах, находящихся на главных улицах, площадях городов, в районах памятных мест, а также на улицах, которые носят имена ветеранов и событий Великой Отечественной войны будут размещены флаги РФ. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top