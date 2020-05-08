В РД пройдет Всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 мая», которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции на домах, находящихся на главных улицах, площадях городов, в районах памятных мест, а также на улицах, которые носят имена ветеранов и событий Великой Отечественной войны будут размещены флаги РФ. Подробнее можно прочитать тут.