ЗАМАНА - В Дагестане в рамках проекта «Фронтовая бригада» поздравили ветеранов ВОВ

В Дагестане в рамках проекта «Фронтовая бригада» поздравили ветеранов ВОВ

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08 мая, 2020. Пятница 17:48
В Дагестане в рамках проекта «Фронтовая бригада» поздравили ветеранов ВОВ

6 мая работники Министерства по делам молодежи региона вместе с моряками 106 бригады надводных кораблей Краснознаменной Каспийской флотилии и активистами ВОД "Волонтеры Победы" поздравили героев Великой Отечественной войны.

В Дагестане в рамках проекта «Фронтовая бригада» поздравили ветеранов ВОВ
Общество

Мероприятие проходило в рамках акции "Фронтовая бригада" и представляло собой театрализованную постановку с использованием стилизованной машины, пением песен военных времен и стихов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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