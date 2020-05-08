Мероприятие проходило в рамках акции "Фронтовая бригада" и представляло собой театрализованную постановку с использованием стилизованной машины, пением песен военных времен и стихов. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане в рамках проекта «Фронтовая бригада» поздравили ветеранов ВОВ
- Автор Мадина
- 08 мая, 2020. Пятница 17:48
6 мая работники Министерства по делам молодежи региона вместе с моряками 106 бригады надводных кораблей Краснознаменной Каспийской флотилии и активистами ВОД "Волонтеры Победы" поздравили героев Великой Отечественной войны.
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