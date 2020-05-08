В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории
- Автор Мадина
- 08 мая, 2020. Пятница 17:34
В текущем году в Докузпаринском районе по республиканскому проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда» запланировали благоустроить 2 общественных места – парки в населенных пунктах Каракюре и Мискинджа.
Выбранные для обустройства общественные парки станут крайне комфортными для отдыха жителей. Подробнее можно прочитать тут.
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