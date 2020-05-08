ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории

В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории

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08 мая, 2020. Пятница 17:34
В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории

В текущем году в Докузпаринском районе по республиканскому проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда» запланировали благоустроить 2 общественных места – парки в населенных пунктах Каракюре и Мискинджа.

В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории
Общество

Выбранные для обустройства общественные парки станут крайне комфортными для отдыха жителей.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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