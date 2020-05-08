ЗАМАНА - Производство защитных гигиенических масок и повязок будет организовано в Докузпаринском районе

Производство защитных гигиенических масок и повязок будет организовано в Докузпаринском районе

Автор
08 мая, 2020. Пятница 16:33
Производство защитных гигиенических масок и повязок будет организовано в Докузпаринском районе

6 мая оперштаб по недопущению распротсранения коронавирусной инфекции в Докузпаринском районе провел заседание. Об этом информирует сетевое издание «Голос Эренлара».

Производство защитных гигиенических масок и повязок будет организовано в Докузпаринском районе
Общество

Врио главы района Ахмед Ахмедов отметил, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в республике, принято решение о том, чтобы ввести режим обязательного использования масок, респираторов и прочих средств защиты органов дыхания.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top