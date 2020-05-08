Врио главы района Ахмед Ахмедов отметил, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в республике, принято решение о том, чтобы ввести режим обязательного использования масок, респираторов и прочих средств защиты органов дыхания.
Производство защитных гигиенических масок и повязок будет организовано в Докузпаринском районе
- Автор Габи
- 08 мая, 2020. Пятница 16:33
6 мая оперштаб по недопущению распротсранения коронавирусной инфекции в Докузпаринском районе провел заседание. Об этом информирует сетевое издание «Голос Эренлара».