Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»

Глава исполкома регионального штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» в РД Сабина Курбанова призывает жителей региона почтить память героев Великой Отечественной войны и выразить слова благодарности за их героизм участием в акции «Бессмертный полк онлайн».

Для участия в онлайн-шествии необходимо заполнить форму с данными о ветеране на сайте 2020.polkrf.ru или перейдя по ссылке с основного сайта движения polkrf.ru. Подробнее можно прочитать тут.