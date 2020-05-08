ЗАМАНА - Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»

Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»

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08 мая, 2020. Пятница 13:40
Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»

Глава исполкома регионального штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» в РД Сабина Курбанова призывает жителей региона почтить память героев Великой Отечественной войны и выразить слова благодарности за их героизм участием в акции «Бессмертный полк онлайн».

Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»
Общество

Для участия в онлайн-шествии необходимо заполнить форму с данными о ветеране на сайте 2020.polkrf.ru или перейдя по ссылке с основного сайта движения polkrf.ru. Подробнее можно прочитать тут.

 

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