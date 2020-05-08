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Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»
- Автор Мадина
- 08 мая, 2020. Пятница 13:40
Глава исполкома регионального штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» в РД Сабина Курбанова призывает жителей региона почтить память героев Великой Отечественной войны и выразить слова благодарности за их героизм участием в акции «Бессмертный полк онлайн».
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