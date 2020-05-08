На собственные деньги он приобрел и направил больнице лекарства, в том числе и редкие цефтриаксон, ингаверин, милдронат, ципрофлоксацин, левофлоксацин, а также большую партию дезинфицирующих растворов на сумму в 400 тысяч рублей. Алиев был одним из первых политиков, кто отреагировал на просьбу руководителя городской администрации Джалалутдина Алирзаева о помощи городу в условиях коронавирусной эпидемии. Подробнее можно прочитать тут.