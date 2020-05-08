ЗАМАНА - Депутат НС Сефер Алиев оказал помощь ЦГБ Дагестанских огней на 400 тысяч рублей

Депутат НС Сефер Алиев оказал помощь ЦГБ Дагестанских огней на 400 тысяч рублей

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08 мая, 2020. Пятница 13:35
Депутат НС Сефер Алиев оказал помощь ЦГБ Дагестанских огней на 400 тысяч рублей

6 мая в Центральную городскую больницу города Дагестанские Огни была доставлена гуманитарная помощь от депутата Народного собрания Дагестана, президента дагестанского отделения «Всероссийского союза промышленников и предпринимателей», лидера группы компаний «АС» Сефера Алиева.

Депутат НС Сефер Алиев оказал помощь ЦГБ Дагестанских огней на 400 тысяч рублей
Общество

На собственные деньги он приобрел и направил больнице лекарства, в том числе и редкие цефтриаксон, ингаверин, милдронат, ципрофлоксацин, левофлоксацин, а также большую партию дезинфицирующих растворов на сумму в 400 тысяч рублей. Алиев был одним из первых политиков, кто отреагировал на просьбу руководителя городской администрации Джалалутдина Алирзаева о помощи городу в условиях коронавирусной эпидемии. Подробнее можно прочитать тут.

 

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