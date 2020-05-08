В Буйнакском районе создана рабочая группа, оказывающая помощь жителям сел в содействии в подаче заявления
- Автор Мадина
- 08 мая, 2020. Пятница 13:30
В прямом эфире с лидерами субъектов президент России Владимир Путин подчеркнул, что все обязаны быть уверены, что адресная помощь, оказываемая страной в это сложное время, дойдет до каждого гражданина.
Для этого федеральным центром был создан порядок действий. Сделать это можно на портале государственных услуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Значительная часть людей столкнулась с проблемой входа в систему портала государственных услуг. По инициативе Руководителя Буйнакского района Камиля Изиева в муниципалитете была организована рабочая группа, которая помогает жителям сел в подаче заявления. Подробнее можно прочитать тут.
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