ЗАМАНА - В Буйнакском районе создана рабочая группа, оказывающая помощь жителям сел в содействии в подаче заявления

В Буйнакском районе создана рабочая группа, оказывающая помощь жителям сел в содействии в подаче заявления

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08 мая, 2020. Пятница 13:30
В Буйнакском районе создана рабочая группа, оказывающая помощь жителям сел в содействии в подаче заявления

В прямом эфире с лидерами субъектов президент России Владимир Путин подчеркнул, что все обязаны быть уверены, что адресная помощь, оказываемая страной в это сложное время, дойдет до каждого гражданина.

В Буйнакском районе создана рабочая группа, оказывающая помощь жителям сел в содействии в подаче заявления
Общество

Для этого федеральным центром был создан порядок действий. Сделать это можно на портале государственных услуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Значительная часть людей столкнулась с проблемой входа в систему портала государственных услуг. По инициативе Руководителя Буйнакского района Камиля Изиева в муниципалитете была организована рабочая группа, которая помогает жителям сел в подаче заявления. Подробнее можно прочитать тут.

 

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