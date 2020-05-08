ЗАМАНА - Терапевтическое отделение Новолакской ЦРБ временно перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Терапевтическое отделение Новолакской ЦРБ временно перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

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08 мая, 2020. Пятница 13:25
Терапевтическое отделение Новолакской ЦРБ временно перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Отделение оборудовано всеми необходимыми медикаментами, медицинской техникой, а также квалифицированными медицинскими специалистами во главе с заслуженным терапевтом Дагестана Джавтаевым Хусейном.

Терапевтическое отделение Новолакской ЦРБ временно перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
Общество

Сотрудники ЦРБ, покинув свои семьи и родных, вышли на помощь людям, дабы спасти их от коронавирусной инфекции. Подробнее можно прочитать тут.

 

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