Сотрудники ЦРБ, покинув свои семьи и родных, вышли на помощь людям, дабы спасти их от коронавирусной инфекции. Подробнее можно прочитать тут.
Терапевтическое отделение Новолакской ЦРБ временно перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
- Автор Мадина
- 08 мая, 2020. Пятница 13:25
Отделение оборудовано всеми необходимыми медикаментами, медицинской техникой, а также квалифицированными медицинскими специалистами во главе с заслуженным терапевтом Дагестана Джавтаевым Хусейном.
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