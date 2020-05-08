В селении Дылым дезинфицирующим средством обработали внешние фасады зданий магазинов и тротуары.
В село доставили значительное число дезинфицирующих средств. Благодаря этому продолжается обработка 18 подъездов 9 многоквартирных зданий.
Сотрудники МКУ «Административно-хозяйственный центр» продолжаются каждодневные дезинфекционные мероприятия. Сведения об этом опубликованы на сайте сетевого издания «Салатавия».
В селении Дылым дезинфицирующим средством обработали внешние фасады зданий магазинов и тротуары.
В село доставили значительное число дезинфицирующих средств. Благодаря этому продолжается обработка 18 подъездов 9 многоквартирных зданий.
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