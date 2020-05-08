В Каспийске продолжают дезинфицировать улицы

Дезинфицируют не только главные улицы, но и самые дальние. Сведения об этом опубликованы на сайте «Каспий-Медиа».



Важное внимание уделяют очистке детских игровых площадок, перил и ручек дверей в подъездах.