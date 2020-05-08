Дезинфицируют не только главные улицы, но и самые дальние. Сведения об этом опубликованы на сайте «Каспий-Медиа».
Важное внимание уделяют очистке детских игровых площадок, перил и ручек дверей в подъездах.
Регулярно сотрудники комбината благоустройства Каспийска организуют дезинфицирующие мероприятия.
Дезинфицируют не только главные улицы, но и самые дальние. Сведения об этом опубликованы на сайте «Каспий-Медиа».
Важное внимание уделяют очистке детских игровых площадок, перил и ручек дверей в подъездах.
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