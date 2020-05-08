МЧС Дагестана ликвидирует последствия подтопления в Кайтагском районе

По сведениям министерства, в уничтожении последствий использовали несколько единиц оборудования. Нужно заметить, что из-за роста уровня воды в реке Мехкарых случилось аварийное отключение энергоснабжения, пострадали системы водоснабжения и водоотведения, подъездные дороги к ряду населенных пунктов. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.