Коронавирус разделил общество на мух и пчёл

Если вы зададите мухе вопрос, видела ли она цветы, она ответит, что не видела, но с энтузиазмом поделится с вами, что повидала кучу навоза поблизости. Если задать вопрос пчеле, видела ли она кучу навоза, она ответит, что не видела, но с энтузиазмом поделиться с вами рассказом о прекрасных цветах, которые растут рядом и вкусном нектаре.

Аналогичную картину мы наблюдаем в последние дни, когда различные группы в социальных сетях переполнены возмущением многих людей, у которых в период распространения коронавирусной инфекции обострилось чувство "гражданской ответственности" за всё, что происходит в городе Кизилюрт. Граждане, которые ранее никогда не интересовались качеством медицинских услуг в больницах и поликлиниках, внезапно начали избирательно требовать от врачей сделать то, с чем не справился даже медперсонал высокоразвитых (в области здравоохранения) стран (США, Германия, Франция, Япония и другие).

Какая-то часть жителей изрыгает желчь на своих аккаунтах, требуя от врачей приобретать лекарства и средства защиты на те деньги, которые они брали за лечение пациентов все эти годы. Они мотивируют свои призывы тем, что врачи зажиточные люди и обязаны обеспечить свою безопасность. Другая часть жителей требует уволить министра здравоохранения Дагестана и глав врачей за плохую подготовку к пандемии и отсутствие лекарств. Ещё одни распространяют «коронавирусные фейки» чтобы дезорганизовать действия всех органов власти в период пандемии с целью быстрого смягчения режима самоизоляции.

Кто-то, называет себя настоящими патриотами своего народа и под флагами общественных организаций требует от органов местного самоуправления того, чего по закону они НЕ ИМЕЮТ право: финансировать и покупать для больниц лекарства, аппараты искуственной вентиляции лёгких, МРТ, КТ; штрафовать и закрывать аптеки за повышение цен; покупать им средства индивидуальной защиты и почее.

Это всё про мух.

А теперь о пчёлах. Большое количество людей обращаются в администрацию с вопросами, чем они могут помочь больнице, скорой помощи, нуждающимся? Эти люди даже не называют себя и только после того, как они оказывают помощь, по этикеткам и логотипам их фирменных автомобилей можно понять какую компанию они представляют. Есть, кто просит не озвучивать их имена, их не озвучивают и пишут, что помощь была оказана от неизвестных благотворителей. А если меценаты не предупреждают, то публикуется информация про оказанную ими благотворительность и их благодарят от имени всего населения Кизилюрта.

Так, на днях неизвестные принесли для врачей Скорой помощи города клубнику. Вчера появилась информация от врачей Скорой помощи, что семья популярного в городе врача-травматолога Билала Шаихова приготовила для врачей и водителей Скорой помощи еду на ифтар. Это один из тех случаев, когда врачи оказывают помощь врачам. Помимо этого, кизилюртовец Магомед Камалудинов готовит еду для врачей Центральной городской больницы г.Кизилюрта и будет доставлять еду до окончания священного месяца Рамадан. Вчера он передал полную Газель нужных лекарств для медицинского учреждения. Многие бизнесмены, депутаты тоже не остаются в стороне и оказывают огромную помощь.

Глава города Малик Патахов и администрация города вот уже второй месяц, как и врачи работают в режиме 24/7 делая всё возможное для функционирования всех городских служб, ведомств, больниц. Источник: http://sulak.info/news/media/2020/5/7/muhi-and-pchelyi/

"Кизилюртовские вести"