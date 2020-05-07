В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 2372

Сведения Оперативного штаба по недопущению появления коронавируса на территории региона.

07 мая, 10 ч 48 мин

– 2372 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусной инфекцией (+105 человек за сутки);

– 391 пациентов смогли выздороветь;

– 16 человек скончались с подтверждённым диагнозом коронавируса;

– 24259 обследованных человек в регионе;

– 3512 жителей пребывают в изоляции.

Связаться с Оперативным штабом можно таким способом:

– через горячую линию: 8-800 35-000-63;

– сайт: mydagestan.e-dag.ru;

– через электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

– telegram https://t.me/icdagestan (https://t.me/icdagestan);

– instagram https://instagram.com/icdagestan (https://instagram.com/icdagestan).