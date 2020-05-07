07 мая, 10 ч 48 мин
– 2372 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусной инфекцией (+105 человек за сутки);
– 391 пациентов смогли выздороветь;
– 16 человек скончались с подтверждённым диагнозом коронавируса;
– 24259 обследованных человек в регионе;
– 3512 жителей пребывают в изоляции.
Связаться с Оперативным штабом можно таким способом:
– через горячую линию: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– через электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan (https://t.me/icdagestan);
– instagram https://instagram.com/icdagestan (https://instagram.com/icdagestan).