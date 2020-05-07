Вместо того, чтобы оставаться дома, люди ходят в гости, гуляют по городам и наслаждаются "каникулами", а когда проблема стучится в двери их подъезда, в двери дома, они начинают искать виноватых.
Друзья, сейчас не время праздников и свадеб. Не время собираться огромными группами в одном доме, даже тогда, когда это трагичный момент в жизни семьи. Все правила по проведению похорон были озвучены представителями религий. Единственное, что требовалось: следовать этим правилам.
Если люди не начнут мыслить ответственно и серьезно, число заболевших будет расти. Тогда может наступить ужасный момент, когда у врачей будет выбор: отключить от ИВЛ пенсионера или молодого человека.
Давайте не доводить ситуацию до таких масштабов.
Оставайтесь дома, следуйте правилам санитарии, берегите себя и близких.
Пора стать серьезнее и следовать всем правилам санитарии
- Автор Мадина
- 07 мая, 2020. Четверг 13:55
К сожалению, ситуация с коронавирусом в России становится все хуже: числа растут, а вместе с ними растет и паника.
Вместо того, чтобы оставаться дома, люди ходят в гости, гуляют по городам и наслаждаются "каникулами", а когда проблема стучится в двери их подъезда, в двери дома, они начинают искать виноватых.
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