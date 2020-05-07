ЗАМАНА - Студентка ДГМУ спасает больных COVID-19

Студентка ДГМУ спасает больных COVID-19

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07 мая, 2020. Четверг 13:53
Студентка ДГМУ спасает больных COVID-19

На сегодняшний день медицинское сообщество Дагестана предпринимает большие усилия для того, чтобы спасти жизни дагестанцев, заразившихся COVID-19. Из-за острой нехватки медицинского персонала в красные зоны больниц идут уже студенты и волонтёры.

Студентка ДГМУ спасает больных COVID-19
Общество

С 1 мая 2020 года по собственному желанию начала бороться с коронавирусом в Республиканском урологическом центре Дагестана, который перепрофилировали под госпиталь для пациентов с коронавирусом, студентка ДГМУ Багжат Ибрагимова.

Известно, что Багжат Ибрагимова каждый день заходит в «красную зону» и оказывает помощь врачам в лечении больных с COVID-19. Живёт в больничной палате.

 

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