Студентка ДГМУ спасает больных COVID-19
- Автор Габи
- 07 мая, 2020. Четверг 13:53
На сегодняшний день медицинское сообщество Дагестана предпринимает большие усилия для того, чтобы спасти жизни дагестанцев, заразившихся COVID-19. Из-за острой нехватки медицинского персонала в красные зоны больниц идут уже студенты и волонтёры.
С 1 мая 2020 года по собственному желанию начала бороться с коронавирусом в Республиканском урологическом центре Дагестана, который перепрофилировали под госпиталь для пациентов с коронавирусом, студентка ДГМУ Багжат Ибрагимова.
Известно, что Багжат Ибрагимова каждый день заходит в «красную зону» и оказывает помощь врачам в лечении больных с COVID-19. Живёт в больничной палате.
Последнее от Габи
- В Докузпаринском районе будет организовано производство защитных масок и повязок
- В Докузпаринском районе будет организовано производство защитных гигиенических масок и повязок
- Юрий Чайка передал Дагестану комплекты масок и перчаток
- Стало известно как некоторые районы Дагестана борются с COVID-19
- Самоизоляция и дисциплина: «Молодёжка» изучила успешный опыт борьбы в муниципалитетах