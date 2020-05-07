ЗАМАНА - В Хивском районе провели дезинфекцию улиц и общественных территорий

В Хивском районе провели дезинфекцию улиц и общественных территорий

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07 мая, 2020. Четверг 13:41
В Хивском районе провели дезинфекцию улиц и общественных территорий

В селе Хив Хивского района организовали дезинфекцию улиц и общественных мест, для этого была использована специальная техника пожарной части №38, пишут РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу администрации района. 

В Хивском районе провели дезинфекцию улиц и общественных территорий
Общество

Проведение дезинфекции осуществляется с целью профилактики появления коронавируса в районе. Для этого используют специальный раствор: хлорамин.

На данный момент в Хивском районе 3 зарегистрированных случая заболевания коронавирусом.

 

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