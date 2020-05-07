Проведение дезинфекции осуществляется с целью профилактики появления коронавируса в районе. Для этого используют специальный раствор: хлорамин.
На данный момент в Хивском районе 3 зарегистрированных случая заболевания коронавирусом.
В селе Хив Хивского района организовали дезинфекцию улиц и общественных мест, для этого была использована специальная техника пожарной части №38, пишут РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу администрации района.
Проведение дезинфекции осуществляется с целью профилактики появления коронавируса в районе. Для этого используют специальный раствор: хлорамин.
На данный момент в Хивском районе 3 зарегистрированных случая заболевания коронавирусом.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..