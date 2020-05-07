Издание «Молодёжка» решило выяснить, как руководству этих муниципалитетов удалось сохранить районы от массового распространения коронавирусной инфекции и какие профилактические меры они применяют. Информацию об этом можно прочесть здесь
Стало известно как некоторые районы Дагестана борются с COVID-19
- Автор Габи
- 07 мая, 2020. Четверг 13:23
На территории нескольких районов Дагестана не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) или заболели единицы.
Последнее от Габи
- Студентка ДГМУ спасает больных COVID-19
- В Докузпаринском районе будет организовано производство защитных масок и повязок
- В Докузпаринском районе будет организовано производство защитных гигиенических масок и повязок
- Юрий Чайка передал Дагестану комплекты масок и перчаток
- Самоизоляция и дисциплина: «Молодёжка» изучила успешный опыт борьбы в муниципалитетах