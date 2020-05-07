Стало известно как некоторые районы Дагестана борются с COVID-19

На территории нескольких районов Дагестана не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) или заболели единицы.

Издание «Молодёжка» решило выяснить, как руководству этих муниципалитетов удалось сохранить районы от массового распространения коронавирусной инфекции и какие профилактические меры они применяют. Информацию об этом можно прочесть здесь