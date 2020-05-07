ЗАМАНА - Стало известно как некоторые районы Дагестана борются с COVID-19

Стало известно как некоторые районы Дагестана борются с COVID-19

Автор
07 мая, 2020. Четверг 13:23
Стало известно как некоторые районы Дагестана борются с COVID-19

На территории нескольких районов Дагестана не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) или заболели единицы.

Стало известно как некоторые районы Дагестана борются с COVID-19
Общество

Издание «Молодёжка» решило выяснить, как руководству этих муниципалитетов удалось сохранить районы от массового распространения коронавирусной инфекции и какие профилактические меры они применяют. Информацию об этом можно прочесть здесь

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top