Ветерану 94 года. Вместе с ней выздоровели три ребенка.
Ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавируса
- Автор Мадина
- 07 мая, 2020. Четверг 08:24
В Приморье женщина, ветеран Великой Отечественной войны, выздоровела от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на власти субъекта.
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