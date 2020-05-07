ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 мая

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07 мая, 2020. Четверг 08:16
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 мая

Общее количество заболевших коронавирусом на всей планете к утру 7 мая дошло до 3,76 миллиона человек. Эпидемия захватила 187 стран. Об этом говорят сведения проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 мая
Общество

В общем заболело 3 755 341 человек. За сутки прибавилось 91,4 тысячи заболевших людей. За все время эпидемии погибло 263 831 человек, 1,2 миллиона пациентов выздоровели. Россия пребывает на 7-м месте по количеству заболевших жителей с показателем 165 929 человек. За сутки количество зарегистрированных зараженных возросло на 10 559. В общем за все время эпидемии в России зарегистрировано 1537 смертей, выздоровели 21 327 граждан. 

 

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