Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 мая

Общее количество заболевших коронавирусом на всей планете к утру 7 мая дошло до 3,76 миллиона человек. Эпидемия захватила 187 стран. Об этом говорят сведения проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

В общем заболело 3 755 341 человек. За сутки прибавилось 91,4 тысячи заболевших людей. За все время эпидемии погибло 263 831 человек, 1,2 миллиона пациентов выздоровели. Россия пребывает на 7-м месте по количеству заболевших жителей с показателем 165 929 человек. За сутки количество зарегистрированных зараженных возросло на 10 559. В общем за все время эпидемии в России зарегистрировано 1537 смертей, выздоровели 21 327 граждан.