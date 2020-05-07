Об этом пишет официальный сайт АиФ «Дагестан».
По сообщению издания, Салман Дадаев ждал на пороге примерно 30 минут, пока его не впустили за ворота жилища ветерана. Подробнее можно прочитать тут.
96-летний Ибрагим-паша Садыков 30 минут не впускал к себе в дом пришедшего с визитом мэра Махачкалы.
Об этом пишет официальный сайт АиФ «Дагестан».
По сообщению издания, Салман Дадаев ждал на пороге примерно 30 минут, пока его не впустили за ворота жилища ветерана. Подробнее можно прочитать тут.
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