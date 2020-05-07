ЗАМАНА - В Дагестане ветеран ВОВ полчаса не пускал в свой дом мэра Махачкалы

В Дагестане ветеран ВОВ полчаса не пускал в свой дом мэра Махачкалы

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07 мая, 2020. Четверг 08:13
В Дагестане ветеран ВОВ полчаса не пускал в свой дом мэра Махачкалы

96-летний Ибрагим-паша Садыков 30 минут не впускал к себе в дом пришедшего с визитом мэра Махачкалы.

В Дагестане ветеран ВОВ полчаса не пускал в свой дом мэра Махачкалы
Общество

Об этом пишет официальный сайт АиФ «Дагестан».

По сообщению издания, Салман Дадаев ждал на пороге примерно 30 минут, пока его не впустили за ворота жилища ветерана. Подробнее можно прочитать тут.

 

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