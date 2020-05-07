Оперативным штабом было принято решение об организации благотворительной акции по раздаче защитных масок. В рамках акции участники волонтерского штаба при отделе молодежной политики и спорта Управления КМПиС города Дербент раздали более 1000 масок.
В Дербенте ввели масочный режим
- Автор Мадина
- 07 мая, 2020. Четверг 08:06
6 мая мэр Дербента Хизри Абакаровым в рамках Указа Лидера Дагестана Владимира Васильева поручил участникам Оперативного штаба на территории города ввести режим ношения масок в общественных местах.
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