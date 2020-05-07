В Кумторкалинском районе открыли счета для помощи нуждающимся
- Автор Мадина
- 07 мая, 2020. Четверг 08:03
В Кумторкалинском районе РД руководство МО помогает малоимущим людям, которые оказались в тяжелой ситуации из-за коронавирусной эпидемии.
Власти Кумторкалинского района составляют списки малоимущих людей и передают их в благотворительные фонды Дагестана.
В селениях района открыты счета для сбора денег на покупку продуктов питания и товаров первой нужды.
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