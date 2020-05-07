ЗАМАНА - В Кумторкалинском районе открыли счета для помощи нуждающимся

В Кумторкалинском районе открыли счета для помощи нуждающимся

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07 мая, 2020. Четверг 08:03
В Кумторкалинском районе открыли счета для помощи нуждающимся

В Кумторкалинском районе РД руководство МО помогает малоимущим людям, которые оказались в тяжелой ситуации из-за коронавирусной эпидемии.

В Кумторкалинском районе открыли счета для помощи нуждающимся
Общество

Власти Кумторкалинского района составляют списки малоимущих людей и передают их в благотворительные фонды Дагестана.

В селениях района открыты счета для сбора денег на покупку продуктов питания и товаров первой нужды. 

 

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