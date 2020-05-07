В Дагестане на профилактику и устранение последствий распространения COVID-19 направлено порядка 2,5 млрд рублей

Вопросы профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции стали главными на совещании под руководством премьер-министра Республики Дагестан Артёма Здунова, которое прошло в режиме ВКС.

Артём Здунов отметил, что было выделено около 2,5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов на борьбу с COVID-19. Данные средства направлены на стимулирование выплат медицинскому персоналу, закупку оборудования, средств индивидуальной защиты.

Так, на развёртывание дополнительных коек выделили более 42 млн рублей, на приобретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких направлено свыше 122 млн рублей, на выплаты стимулирующего характера персоналу медицинских учреждений – около 150 млн рублей. На приобретение лекарственных средств направлено более 233 млн рублей. Помимо этого, 100 млн выделили из резервного фонда МЧС на закупку средств индивидуальной защиты. Федеральные средства (примерно 1,6 млрд рублей), направили в большей мере на оснащение коечного фонда региона, на закупку аппаратов ИВЛ и стимулирование медперсонала.