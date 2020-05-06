ЗАМАНА - В Дагестане компании, оказывающие услуги по КТ, подозревают в сговоре

В Дагестане компании, оказывающие услуги по КТ, подозревают в сговоре

Автор
06 мая, 2020. Среда 19:41
В Дагестане компании, оказывающие услуги по КТ, подозревают в сговоре

Антимонопольная служба РД потребовала привлечения к ответственности предприятий, предоставляющих услуги компьютерной томографии.

В Дагестане компании, оказывающие услуги по КТ, подозревают в сговоре
Общество

Об этом пишет официальный сайт «Мирмол».

По сообщению УФАС, в каких-то медицинских организациях стоимость на эти услуги возросла, причем в один на момент и в одинаковом размере.  Антимонопольная служба видит в подобных явлениях картельный сговор.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top