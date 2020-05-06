В Дагестане компании, оказывающие услуги по КТ, подозревают в сговоре

Об этом пишет официальный сайт «Мирмол».

По сообщению УФАС, в каких-то медицинских организациях стоимость на эти услуги возросла, причем в один на момент и в одинаковом размере. Антимонопольная служба видит в подобных явлениях картельный сговор.