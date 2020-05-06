Об этом пишет официальный сайт «Мирмол».
По сообщению УФАС, в каких-то медицинских организациях стоимость на эти услуги возросла, причем в один на момент и в одинаковом размере. Антимонопольная служба видит в подобных явлениях картельный сговор.
Антимонопольная служба РД потребовала привлечения к ответственности предприятий, предоставляющих услуги компьютерной томографии.
Об этом пишет официальный сайт «Мирмол».
По сообщению УФАС, в каких-то медицинских организациях стоимость на эти услуги возросла, причем в один на момент и в одинаковом размере. Антимонопольная служба видит в подобных явлениях картельный сговор.
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