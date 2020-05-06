ЗАМАНА - В Дагестане стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

В Дагестане стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

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06 мая, 2020. Среда 19:16
В Дагестане стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

В РД началась патриотическая акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой раздали уже больше 20 000 символов Победы в Великой Отечественной войне.

В Дагестане стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
Общество

Из-за коронавирусной эпидемии и продолжающимся в России режимом самоизоляции акция в текущем году немного изменена. Волонтеры не могут раздавать символы прямо на улице, но они могут предоставить их в общественные места: магазины, аптеки, АЗС, где каждый человек сможет взять себе ленточку совсем бесплатно.

Георгиевские ленточки были вручены медикам и сотрудникам полиции, находящимся сегодня на передовой борьбы с коронавирусом.

До 9 мая запланировано раздать больше 75 000 тысяч символов. 

 

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