Глава Сулейман-Стальского района проверил готовность отделения скорой помощи ЦРБ
- Автор Габи
- 06 мая, 2020. Среда 14:48
Руководитель администрации Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов совершил визит в ЦРБ, где осуществил проверку готовности отделения скорой помощи к приёму экстренных больных во время распространения коронавирусной инфекции.
В ходе встречи глава района увиделся с медицинским персоналом Центральной районной больницы, ознакомился с состоянием материально-технической базы отделения скорой помощи и проблемами, которые непосредственно связаны с организацией неотложной помощи. Абдулмуталибов поинтересовался обеспеченностью медикаментами и оценил уровень деятельности медперсонала.
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