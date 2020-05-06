ЗАМАНА - Глава Сулейман-Стальского района проверил готовность отделения скорой помощи ЦРБ

Глава Сулейман-Стальского района проверил готовность отделения скорой помощи ЦРБ

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06 мая, 2020. Среда 14:48
Глава Сулейман-Стальского района проверил готовность отделения скорой помощи ЦРБ

Руководитель администрации Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов совершил визит в ЦРБ, где осуществил проверку готовности отделения скорой помощи к приёму экстренных больных во время распространения коронавирусной инфекции.

Глава Сулейман-Стальского района проверил готовность отделения скорой помощи ЦРБ
Общество

В ходе встречи глава района увиделся с медицинским персоналом Центральной районной больницы, ознакомился с состоянием материально-технической базы отделения скорой помощи и проблемами, которые непосредственно связаны с организацией неотложной помощи. Абдулмуталибов поинтересовался обеспеченностью медикаментами и оценил уровень деятельности медперсонала.

 

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