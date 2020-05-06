ЗАМАНА - Благотворительный фонд оказал помощь врачам Акушинского района на сумму 320 тыс. рублей

Благотворительный фонд оказал помощь врачам Акушинского района на сумму 320 тыс. рублей

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06 мая, 2020. Среда 14:26
Благотворительный фонд оказал помощь врачам Акушинского района на сумму 320 тыс. рублей

Представители Муфтията Республики Дагестан во главе с помощником муфтия региона Идрисом Асадуллаевым посетили Акушинский район. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Благотворительный фонд оказал помощь врачам Акушинского района на сумму 320 тыс. рублей
Общество

В ходе акции "Помощь врачам" от благотворительного фонда "Инсан" гости привезли медицинские препараты на сумму в размере 200 тыс. рублей, средства индивидуальной защиты и кислородный концентратор стоимость которого 120 тыс. руб.

 

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