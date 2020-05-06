ЗАМАНА - Врачам Новолакского района будут доставлять горячее питание за счет резервного фонда

Врачам Новолакского района будут доставлять горячее питание за счет резервного фонда

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06 мая, 2020. Среда 14:20
Врачам Новолакского района будут доставлять горячее питание за счет резервного фонда

Врачам Центральной районной больницы и Новостроевской районной больницы №1 Новолакского района будут доставлять из районного резервного фонда горячее питание. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Врачам Новолакского района будут доставлять горячее питание за счет резервного фонда
Общество

По словам представителя пресс-службы, горячую еду будут доставлять прямо на рабочие места, при этом будут соблюдены все меры предосторожности без контакта при передаче.

 

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