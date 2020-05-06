06 мая, 10 ч 40 мин:
– 2267 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусом (+181 человек за сутки);
–356 жителей выздоровело;
– 15 человек скончалось;
– 23433 обследованных жителей в регионе;
– 3277 граждан пребывают в изоляции.
В Дагестане введен режим самоизоляции для приостановления распространения коронавируса. Дагестанцам советуют оставаться дома и без крайней нужды не выходить.
Связаться с Оперативным штабом можно через:
– горячую линию: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan (https://t.me/icdagestan);
– instagram https://instagram.com/icdagestan (https://instagram.com/icdagestan).