ЗАМАНА - В Дагестане число больных коронавирусом выросло до 2267

В Дагестане число больных коронавирусом выросло до 2267

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06 мая, 2020. Среда 13:46
В Дагестане число больных коронавирусом выросло до 2267

Сведения Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории региона.

В Дагестане число больных коронавирусом выросло до 2267
Общество

06 мая, 10 ч 40 мин:

– 2267 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусом (+181 человек за сутки);
–356 жителей выздоровело;
– 15 человек скончалось;
– 23433 обследованных жителей в регионе;
– 3277 граждан пребывают в изоляции.

В Дагестане введен режим самоизоляции для приостановления распространения коронавируса. Дагестанцам советуют оставаться дома и без крайней нужды не выходить.

Связаться с Оперативным штабом можно через:
– горячую линию: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan (https://t.me/icdagestan);
– instagram https://instagram.com/icdagestan (https://instagram.com/icdagestan).

 

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