В Дагестане число больных коронавирусом выросло до 2267

Сведения Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории региона.

06 мая, 10 ч 40 мин:

– 2267 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусом (+181 человек за сутки);

–356 жителей выздоровело;

– 15 человек скончалось;

– 23433 обследованных жителей в регионе;

– 3277 граждан пребывают в изоляции.

В Дагестане введен режим самоизоляции для приостановления распространения коронавируса. Дагестанцам советуют оставаться дома и без крайней нужды не выходить.

Связаться с Оперативным штабом можно через:

– горячую линию: 8-800 35-000-63;

– сайт: mydagestan.e-dag.ru;

– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

– telegram https://t.me/icdagestan (https://t.me/icdagestan);

– instagram https://instagram.com/icdagestan (https://instagram.com/icdagestan).