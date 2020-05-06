ЗАМАНА - В Каспийске начали проводить тест на коронавирусную инфекцию

В Каспийске начали проводить тест на коронавирусную инфекцию

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06 мая, 2020. Среда 13:05
В Каспийске начали проводить тест на коронавирусную инфекцию

2 мая в лаборатории Центральной городской больницы Каспийска начали проводить тест на наличие коронавируса.

В Каспийске начали проводить тест на коронавирусную инфекцию
Общество

Из-за роста количества пациентов с подозрением на коронавирус появилась нужда исследовать значительное число тестов. При поддержке министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова лаборатория Каспийской Центральной городской больницы была адаптирована под тестирование на наличие коронавируса. Как заметил главврач, на данный момент лаборатория Каспийска способна обрабатывать до 50 тестов, а при нужде это количество может возрасти и до 65. Тесты пока проводятся среди граждан Каспийска, но возможна и обработка тестов пациентов из медучреждений Махачкалы.

 

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