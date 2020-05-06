В Каспийске начали проводить тест на коронавирусную инфекцию

Из-за роста количества пациентов с подозрением на коронавирус появилась нужда исследовать значительное число тестов. При поддержке министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова лаборатория Каспийской Центральной городской больницы была адаптирована под тестирование на наличие коронавируса. Как заметил главврач, на данный момент лаборатория Каспийска способна обрабатывать до 50 тестов, а при нужде это количество может возрасти и до 65. Тесты пока проводятся среди граждан Каспийска, но возможна и обработка тестов пациентов из медучреждений Махачкалы.