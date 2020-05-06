Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 мая

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией на планете к утру 6 мая дошло до 3,66 миллиона людей. Эпидемия случилась в 187 странах. Такие показатели демонстрируют сведения проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

В общем на планете заражено 3 663 911 людей. Прирост заболевших за сутки составил 81,3 тысячи людей. За все время эпидемии погибло 257 288 человек, 1,19 миллиона людей смогли выздороветь. Россия пребывает на 7-м месте по количеству заболевших жителей с показателем 155 370 человек. За сутки количество зарегистрированных случаев заражения возросло на 10 102. В общем за все время эпидемии в России зарегистрирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 людей.