ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 мая

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06 мая, 2020. Среда 08:17
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 мая

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией на планете к утру 6 мая дошло до 3,66 миллиона людей. Эпидемия случилась в 187 странах. Такие показатели демонстрируют сведения проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 мая
Общество

В общем на планете заражено 3 663 911 людей. Прирост заболевших за сутки составил 81,3 тысячи людей. За все время эпидемии погибло 257 288 человек, 1,19 миллиона людей смогли выздороветь. Россия пребывает на 7-м месте по количеству заболевших жителей с показателем 155 370 человек. За сутки количество зарегистрированных случаев заражения возросло на 10 102. В общем за все время эпидемии в России зарегистрирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 людей. 

 

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