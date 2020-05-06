ЗАМАНА - В Дагестане проверили цены и наличие медицинских масок в аптеках

В Дагестане проверили цены и наличие медицинских масок в аптеках

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06 мая, 2020. Среда 08:02
В Дагестане проверили цены и наличие медицинских масок в аптеках

Проверка была проведена в городах Махачкала, Дербент и Кизляр, Ахвахском и Хунзахском районах. Проверили 54 объекта.

В Дагестане проверили цены и наличие медицинских масок в аптеках
Общество

Защитные средства получилось увидеть только в 18 аптеках, в других же маски закончились. Многие аптекари подчеркнули, что защитные средства пропали из продажи давно и нового поступления все еще нет.

Цена масок варьировалась в цене от 25 до 30 рублей. Стоит заметить, что на территории столицы Дагестана на данный момент работают 2 государственные аптеки, в которых есть в наличии маски стоимостью 25 рублей.

В РД СИЗ есть в достаточном числе. В Дагестан уже доставлена большая партия СИЗ в процессе 3 поставок по линии МЧС за счет средств из резервного фонда Правительства республики.

 

 

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